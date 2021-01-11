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Коли карантин покращив фігуру: дівчина підкорила Reddit фото до і після
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Карантин можна провести з користю і це підтвердила реддіторка, яка підкорює мережу своїм перевтіленням. Дівчина вирішила, що час вдома варто використовувати правильно, тож тепер насолоджується результатами!
На платформі Reddit користувачка з ніком MidwestAsOpe показала, як провела карантин, викликавши справжній захват. За короткий час її допис піднявся у тренди, зібравши понад 100 тисяч балів та майже тисячу коментарів.
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А все тому, що дівчина показала фото до і після, на яких позбулась зайвої ваги та буквально підтягнула свої сідниці. Уваги до допису було так багато, що реддіторка розповіла, як досягла таких результатів. Вона щодня по годині активно каталась на велосипеді, придбала собі тренажер, а також намагалась не їсти величезними порціями.
Відзначається, що перше фото зроблено у лютому 2020, а друге у січні 2021. За цей період авторка позбулась майже 40 кг, але не почуття гумору. Тож вона наголошує, що важливо завжди турботливо ставитись до свого тіла, навіть якщо воно і відрізняється від модних параметрів.
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