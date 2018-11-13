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Сніг та похолодання: погода 13 листопада в Україні

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Погода на сьогодні 13 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 1
Погода на сьогодні 13 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 13 листопада в Україні відзначиться першим помітним мокрим снігом, а також різким зниженням температури.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у вівторок, 13 листопада, відчутне похолодання торкнеться всіх областей країни. Найтепліша погода втримається лише на Закарпатті, де буде до +10+13 вдень, а от на сході пройде перший сніг, температура вдень сягне -1+2.

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У Києві 13 листопада очікується хмарна погода до -4-6 морозу вночі, а також 0+2 вдень. Синоптик також попереджають, що 14 листопада циклон принесе опади ще у кілька областей країни.
Сніг та похолодання: погода 13 листопада в Україні - фото 288314

Детальний прогноз погоди 13 листопада по містах:

  • Ужгород +11+13
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +2+4
  • Полтава +0+2
  • Суми +1+3
  • Харків 0+2
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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