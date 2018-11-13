Сніг та похолодання: погода 13 листопада в Україні

Погода на сьогодні 13 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 13 листопада в Україні відзначиться першим помітним мокрим снігом, а також різким зниженням температури.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у вівторок, 13 листопада, відчутне похолодання торкнеться всіх областей країни. Найтепліша погода втримається лише на Закарпатті, де буде до +10+13 вдень, а от на сході пройде перший сніг, температура вдень сягне -1+2.

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У Києві 13 листопада очікується хмарна погода до -4-6 морозу вночі, а також 0+2 вдень. Синоптик також попереджають, що 14 листопада циклон принесе опади ще у кілька областей країни.



Детальний прогноз погоди 13 листопада по містах:

Ужгород +11+13

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +6+8

Луцьк +7+9

Вінниця +1+3

Хмельницький +6+8

Житомир +2+4

Чернігів +1+3

Черкаси +1+3

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +2+4

Полтава +0+2

Суми +1+3

Харків 0+2

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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