Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата

Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко нарешті домовилися про те, коли відбудуться дебати на НСК "Олімпійський". Деталей ще немає, однак обоє претендентів назвали однакову дату.

Нагадаємо, проведення дебатів на стадіоні було ідеєю Зеленського. Петро Порошенко погодився на неї й покликав свого опонента на дебати 14 квітня. "Чекаю його для проведення дебатів. Думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном", – заявив чинний президент, покликавши на НСК "Олімпійський" також глядачів та усі канали.

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Лідер Кварталу 95 не забарився із відповіддю: він записав нове відео, у якому заявив про готовність дебатувати з Порошенком 19 квітня. Саме ця дата вказана в законі, і про неї домовлялися кандидати спочатку, аж поки Володимир Зеленський не почав оприлюднювати свої вимоги.

19 квітня на НСК "Олімпійський" відбудуться мої дебати з Порошенком, і я зможу поставити йому будь-яке питання, – наголосив кандидат та попросив своїх виборців написати свої питання до чинного гаранта в коментарях.

Глава парламентської фракції БПП Артур Герасимов у відповідь відзначив, що Порошенко чекатиме свого опонента на дебати й 14, і 19 квітня.

Отож, дата дебатів, на яку погодилися обоє кандидатів, – 19 квітня 2019. Місце – НСК "Олімпійський". Сподіваємося, Зеленський та Порошенко таки прийдуть.

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