Коли хотів приготувати вечерю: відео з консервою обурило Reddit

Інколи продукти у банках та коробках добряче дивують, адже можуть відрізнятись від того, що на етикетці. Так трапилось і з цією консервою!

На платформі Reddit користувач з ніком iatewaltwhitman поділився епічним відео з приготування вечері, яке за короткий час опинилось у топах. Все тому, що допис зібрав понад 65 тисяч балів та більше як 2 тисячі коментарів. І це не через ефектні кулінарні уміння чи красиву страву, адже невдача спіткала авторів ще на стадії відкривання банок.

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Сім'я придбала у магазині консервовану картоплю, але явно не була готова до того, що у банці не буде взагалі нічого, окрім рідини. Такого точно ніхто не очікував, а коментатори жартують, що десь на заводі, який займається виготовленням цих консервів, хтось точно сміється.

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