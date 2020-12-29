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Ось чому не варто ідеально мити скляні двері: епічне відео

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Чому скляні двері - не найкраща ідея - фото 1
Чому скляні двері - не найкраща ідея

Скляні двері – доволі креативний та крутий варіант для помешкання, але їх вигляд є не лише перевагою, а й недоліком. Ось що може трапитись, якщо надто ідеально помити такі двері.

Сингапурська родина без зайвої думки встановила вдома прозорі скляні двері, не підозрюючи, що вони можуть стати причиною доволі болючих подій. А ролик з їхнього помешкання стане дуже популярним в мережі.

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Одного вечора після прибирання у квартирі один з молодших синів просто не помітив, що двері зачинені. Кумедно те, що саме він і відмив їх напередодні, але навряд чи підозрював, що це зіграє з ним у злий жарт.

Хлопець прямував у своїх справах, коли стикнувся з невидимою перепоною. Якщо увімкнути звук на ролику, то можна відчути весь біль цього моменту. Зустріч з дверима завершила розбитим носом, синцем на лобі та шаленою популярністю

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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