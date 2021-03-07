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Коли хлопець і кіт на одній хвилі: кумедне відео, яке підкорило TikTok

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Відео з котом розбурхало TikTok - фото 1
Відео з котом розбурхало TikTok

Коти регулярно стають зірками інтернету, і цей пухнастик не став винятком з правил. До того ж, домашній улюбленець обожнює проводити час з хлопцем своєї власниці. Навіть, якщо йдеться про день спа. Зацініть!

Якщо ви думаєте, що в TikTok вірусними стають лише відео з дівчатами, то дуже помиляєтесь. Нещодавній ролик з хлопцем та котом, які влаштувала собі день спа, зібрав понад 76 мільйонів переглядів! І справа не лише в кумедності ситуації, а й в реакції пухнастика на спробу завершити релакс.

І ще: Відвідувачі зоопарку у Ризі викликали поліцію через кенгуру: ситуація виявилася кумедною

Допис з'явився на сторінці Dontstopmeowing (Не припиняю нявчати), яку веде подружжя Карім та Фіфі з Ірвіна. Тут регулярно публікуються чарівні відео з трьома котами, які дарують людям хороший настрій.

Але саме ролик зі спа став шалено популярним, тому дуже радимо його переглянути зі звуком:

@dontstopmeowing

Chase was vibing ##fyp ##foryou ##foryoupage ##catsoftiktok ##VideoSnapChallenge ##Seitan ##trending ##duet

♬ original sound - Kareem & Fifi

До слова, є й "розширена" версія:

@dontstopmeowing

When will it end? ##fyp ##foryou ##foryoupage ##catsoftiktok ##Science101 ##ThriftFlip ##trending ##duet

♬ original sound - Kareem & Fifi

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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