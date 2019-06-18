Коли груди – це зброя: про активісток Femen знімають художній фільм

Українська кінопрокатна компанія "Артхаус Трафік" і французький дистриб'ютор Pan-Européenne уклали договір про спільну роботу над фільмом про історію руху групи Femen.

Відомо, що майбутня картина буде називатися "Наші груди – наша зброя: Історія руху Femen". Стрічка стане результатом спільного виробництва України, Франції та Німеччини.

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Автор ідеї та режисер – Дар'я Жук. Торік її дебютний повнометражний фільм "Кришталь" отримав Гран-прі Одеського кінофестивалю і став першою за 22 роки стрічкою, висунутою від Білорусі на здобуття премії "Оскар" за кращий фільм іноземною мовою.

Над сценарієм працює Наталя Блок, яка у своїх картинах зачіпає теми фемінізму та гендерної нерівності (її остання робота – "Ці хвилі не зупинити"). Український продюсер фільму – Денис Іванов, серед його найяскравіших проектів – "Плем'я" Слабошпицького і "Донбас" Лозниці, який приніс йому нагороду за кращу режисуру в Каннах.

Учасниці руху Femen займуться консультацією проекту. Зйомки фільму почнуться у 2020 році.

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