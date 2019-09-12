Дивіться, як у Каліфорнії собаки займаються серфінгом

В американській Каліфорнії пройшли змагання з серфінгу серед учасників щорічного запливу собак. Окремо відбувся і конкурс на найкращий костюм серфера.

В американському штаті Каліфорнія пройшли 14 щорічні змагання з собачого серфінгу. Журі оцінювало виступи чотириногих друзів за одним головним критерієм: вміння якомога довше залишатися на хвилі на дошці для серфінгу.

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Основна мета цього позитивного заходу – привернути увагу суспільства до проблем тварин і зібрати кошти на благодійні потреби. 70 песиків змагалися на хвилях! До того ж, щорічні змагання собак-серферів проводять в чотирьох категоріях:

маленькі собачки (до 9,5 кг)

середні собаки (від 9.5 до 18 кг)

великі собаки (18-27 кг)

і дуже великі (від 27 кг)

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