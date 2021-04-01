На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коли епідемія COVID-19 піде на спад Україні: прогноз науковців
-
- 47
Ситуація з коронавірусом в Україні не відзначається суттєвими покращеннями, тож науковці поділились прогнозом, коли третя хвиля піде на спад.
Експерти з НАН підготували новий огляд епідемситуацію в Україні, зважаючи на динаміку поширення коронавірусу. Хоч за минулий тиждень (24-30 березня) вперше було зареєстровано менше інфікованих, аніж до цього, але пік третьої хвилі очікується упродовж двох наступних тижнів.
І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
За словами науковців, загальна динаміка епідемії розвивається за трохи оптимістичнішим сценарієм, аніж розглядалось раніше. Позитивність ПЛР-тестів стала зменшуватись, а кількість нових заражень була меншою на 20% у порівнянні з прогнозами.
"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду протягом одного-двох тижнів. На жаль, цього не можна сказати про госпітальну динаміку, тому що, через переповненість багатьох лікарень, на реальне покращення ситуації можна сподіватися значно пізніше, за 3-4 тижні (як це спостерігалося під час проходження попередньої хвилі)", – зазначають в огляді.
Читайте також: Учені розробили новий тест на COVID-19: достатньо буде мазка зі шкіри
-
12:44Три доступних способи позбутися токсинів назавжди
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
11:56Блогерка знайшла неймовірний гаджет на кухні з минулого століття (відео)
-
11:25Спокуслива тренерка показала, як спорт змінив її тіло: фото до і після
-
10:58Заслуговує на Оскар: кіт розсмішив мережу своїм обманом (відео)
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:31Коли епідемія COVID-19 піде на спад Україні: прогноз науковців
-
09:50Привітання з 1 квітня: прикольні вірші, смс і проза у День сміху 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
08:54Як адаптуватись до літнього часу: 4 прості поради
-
08:23Які три популярні звички насправді шкодять здоров'ю
-
07:48Електрокар Kia EV6 GT зійшовся у гонці з п'ятьма суперкарами: відео епічної боротьби
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:51Скільки друзів потрібно, щоб досягнути успіху: цікаве дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
20:511 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Як виглядає перша у світі електрична пожежна машина: відео
-
20:00Ворожка 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:51Більше ніякого негативу: YouTube приховає лічильник дизлайків
-
19:18Пила 9: дивіться моторошний трейлер нової частини фільму
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
18:24Гороскоп на 1 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Блогери показали складний смартфон Xiaomi Mi Mix Fold у дії: відео
-
17:18Розповідь служниці: у мережі показали трейлер 4 сезону популярного серіалу
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
15:25ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
-
12:15Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня
-
07:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 30 березня
-
21:19Порноакторка Мейтленд Уорд порадила, як покращити секс у стосунках
-
17:17Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї
-
15:33Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям
-
12:17Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня
-
07:20Ця автомобільна компанія стала найдорожчою у світі
- 29 березня
-
20:16Ця 64-річна гаряча білявка підкорює чоловічі серця своїм виглядом
-
17:19Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього
-
13:00Простий психологічний тест: виберіть сонце на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 березня
-
08:15Голос країни 11 сезон 10 випуск: як пройшли перші вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 29 березня: прогноз на понеділок
- 28 березня
-
20:22Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
-
17:51Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 29 березня – 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:23Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня