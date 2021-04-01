Коли епідемія COVID-19 піде на спад Україні: прогноз науковців

Ситуація з коронавірусом в Україні не відзначається суттєвими покращеннями, тож науковці поділились прогнозом, коли третя хвиля піде на спад.

Експерти з НАН підготували новий огляд епідемситуацію в Україні, зважаючи на динаміку поширення коронавірусу. Хоч за минулий тиждень (24-30 березня) вперше було зареєстровано менше інфікованих, аніж до цього, але пік третьої хвилі очікується упродовж двох наступних тижнів.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня

За словами науковців, загальна динаміка епідемії розвивається за трохи оптимістичнішим сценарієм, аніж розглядалось раніше. Позитивність ПЛР-тестів стала зменшуватись, а кількість нових заражень була меншою на 20% у порівнянні з прогнозами.

"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду протягом одного-двох тижнів. На жаль, цього не можна сказати про госпітальну динаміку, тому що, через переповненість багатьох лікарень, на реальне покращення ситуації можна сподіватися значно пізніше, за 3-4 тижні (як це спостерігалося під час проходження попередньої хвилі)", – зазначають в огляді.

Читайте також: Учені розробили новий тест на COVID-19: достатньо буде мазка зі шкіри