Коли діти затихають: епічне фото розваг малюка

Що буде, якщо залишити дітей без нагляду

У мережі не можуть втримати сміх від кумедного фото, яке показує, що можуть зробити діти, коли їх залишають наодинці. Всього хвилина тиші може коштувати дорого.

На платформі Reddit користувач з ніком HeyT00ts11 поділився фото, яке стрімко піднялось у тренди мережі. Всього за 9 годин допис побачили понад 35 тисяч користувачів, а ще більш як 600 залишили коментарі.

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"Малюк мого сусіда був надто тихим", – відзначив автор під доволі красномовним знімком домашнього вазона. Важко не помітити, що листя у рослини вкрито дірками. Як почали віджартовуватись у коментарях, здається, дитина сусіда насправді гусениця.

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