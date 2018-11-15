Коли День студента 2018 в Україні: дата, якого числа свято

Міжнародний день студента – довгоочікуване свято для всіх тих, хто саме готується до сесії. У цей день студенти мають можливість розслабитися та максимально відпочити від навчання. Дізнайтеся, коли ж у 2018 році в Україні відзначають веселе свято!

Раніше День студента в Україні святкували 25 січня, на Тетяни. Однак ця дата має російське походження, тож тепер ми відзначаємо це свято разом з усім світом – у Міжнародний день студента.

Пройди тест: Який ти студент?

Дата, коли День студента 2018 в Україні

Щороку свято студентів відзначають в одну і ту ж дату – 17 листопада. У 2018 році International Students' Day випадає на суботу, відтак чимало заходів відбудуться у п'ятницю, 16 листопада. Винуватці празника організовують тематичні вечірки в клубах, оригінальні квести чи подорожі за місто. Та попри те, що в День студента ми розважаємося, історія свята аж ніяк не є веселою.

День студента 2018

Історія походження Дня студента

Студентське свято було засноване під час Другої світової війни у Великобританії. Тоді, в 1941 році, на міжнародній зустрічі зібралися студенти країн, що боролися проти фашизму. 17 листопада обрали невипадково: ця дата встановлена ​​в пам'ять про чеських студентів-патріотів.

Історія свята трагічна. 28 жовтня 1939 в окупованій фашистами Чехословаччині празькі студенти і їхні викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави (28 жовтня 1918 року). Підрозділи окупантів розігнали демонстрацію, при цьому загинув студент медичного факультету Jan Opletal. Похорони хлопця 15 листопада 1939-го знову переросли в акцію протесту. Десятки демонстрантів були арештовані.

17 листопада гестапівці та есесівці оточили студентські гуртожитки. Понад 1200 студентів арештували та помістили в концтабір Заксенхаузен. Дев'ятьох студентів і активістів стратили без суду. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни.

На честь цих подій і був встановлений Міжнародний день студентів, а в повоєнні роки його святкування підтвердили на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі в 1946 році. Відтоді День студентів святкується щороку в багатьох країнах світу.

Українські студенти / Волинь 24

Читайте також: Найкращий вчитель України дав 5 важливих порад батькам