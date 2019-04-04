Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні

Чистий або Великий четвер православні християни зустрічають у тиждень перед Великоднем, який будуть святкувати 28 квітня. Дізнайтеся, коли буде свято в 2019 році й що не можна робити у передвеликоднє свято.

Чистий або Великий четвер – особливий день у християнстві. Згідно з Новим Заповітом, у цей день Ісус Христос омивав ноги своїм учням та започаткував Таїнство Євхаристії на Таємній вечері. Пізнього вечора цього дня здійснилося його пророцтво: його зрадив один із 12 учнів, Іуда, за 30 карбованців.

Дата: у 2019 році Чистий четвер припадає на 25 квітня: у тиждень перед Пасхою, адже Великдень святкуватимуть 28 квітня.

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Саме у четвер Страсного тижня дуже важливо для вірян очиститися. Очиститися потрібно і фізично, і духовно. За народним повір'ям, у Чистий четвер починає бунтувати зла сила, прокидаються гади, змію та плазуни тощо. Будьте бути особливо пильні, щоб вберегти себе та свою оселю від лиха.

Традиції, що робити у Чистий четвер

Вважають, що у цей день вода та сіль цілющі .

та . Купаються. Бажано зробити це на світанку.

Бажано зробити це на світанку. Вмиваються водою зі срібла .

. Прибирають у домі.

у домі. Дотримуються тиші в оселі.

в оселі. Вважають, що під час прибирання можна знайти давно загублені речі .

давно загублені . Приносять з церкви страсну свічку .

. Готують Великоднє меню .

. Не їдять гарячих страв , адже піст.

, адже піст. Не залишають брудні речі , посуд, одяг, постіль.

, посуд, одяг, постіль. Не позичають гроші та речі.

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