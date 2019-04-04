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Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні

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У Чистий четвер треба прибирати - фото 1
У Чистий четвер треба прибирати

Чистий або Великий четвер православні християни зустрічають у тиждень перед Великоднем, який будуть святкувати 28 квітня. Дізнайтеся, коли буде свято в 2019 році й що не можна робити у передвеликоднє свято.

Чистий або Великий четвер – особливий день у християнстві. Згідно з Новим Заповітом, у цей день Ісус Христос омивав ноги своїм учням та започаткував Таїнство Євхаристії на Таємній вечері. Пізнього вечора цього дня здійснилося його пророцтво: його зрадив один із 12 учнів, Іуда, за 30 карбованців.

Дата: у 2019 році Чистий четвер припадає на 25 квітня: у тиждень перед Пасхою, адже Великдень святкуватимуть 28 квітня.

І ще: Традиції і прикмети на Чистий четвер: що не можна робити у свято

Саме у четвер Страсного тижня дуже важливо для вірян очиститися. Очиститися потрібно і фізично, і духовно. За народним повір'ям, у Чистий четвер починає бунтувати зла сила, прокидаються гади, змію та плазуни тощо. Будьте бути особливо пильні, щоб вберегти себе та свою оселю від лиха.

Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні - фото 318700

Традиції, що робити у Чистий четвер

  • Вважають, що у цей день вода та сіль цілющі.
  • Купаються. Бажано зробити це на світанку.
  • Вмиваються водою зі срібла.
  • Прибирають у домі.
  • Дотримуються тиші в оселі.
  • Вважають, що під час прибирання можна знайти давно загублені речі.
  • Приносять з церкви страсну свічку.
  • Готують Великоднє меню.
  • Не їдять гарячих страв, адже піст.
  • Не залишають брудні речі, посуд, одяг, постіль.
  • Не позичають гроші та речі.

До теми: Страсна п'ятниця: що можна робити в цей день, традиції свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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