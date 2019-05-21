Декларація Зеленського: статки та майно нового президента України

Шостий президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2018 рік. Дізнайтеся, якими статками володіє новоспечений глава держави.

На сайті Національного агентства із запобігання корупції з'явилася декларація Володимира Зеленського, яку він досі не оприлюднював. У документі за 2018 рік вказано віллу в Італії за майже 89 мільйонів гривень та 5 готельних номерів у Грузії.

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Загалом серед нерухомості президент Зеленський вказав:

будинок площею 353,5 квадратних метрів на Київщині;

земельну ділянку 1200 квадратів на Київщині;

три квартири в Києві – 131,9, 254,5 та 198,6 квадратів, частина з них – у спільній власності;

квартира в анексованому Криму 129,8 квадратів та ще одна квартира в Києві площею 284 квадрати, яка належить дружині Олені.

Зеленський володіє й закордонною нерухомістю. У його декларації вказана квартира у Великій Британії площею 91,9 квадрати, яку президент орендує разом з дружиною; житловий будинок в Італії площею 413 квадратних метри, яким президент володіє через компанію San Tommaso S.R.L (цієї вілли не було в декларації за 2017 рік).

Також Зеленські мають п'ять об'єктів незавершеного будівництва – готельні номери в Грузії.

За 2018 рік на основному місці роботи Зеленський заробив 4,2 мільйона гривень та задекларував ще понад 5,5 мільйона гривень. Олена Зеленська заробила 4,9 мільйона гривень.

Олена і Володимир Зеленські

Зеленський і його дружина є кінцевим бенефіціаром товариств з обмеженою відповідальністю "КІНОКВАРТАЛ", "СТУДІЯ КВАРТАЛ – 95", "ЗЕЛАРІ ФІШ" а також компаній Aldorante Limited (Кіпр), Vilhar Holdings Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія). У порівнянні з 2017 роком з переліку компаній зникла Megiritano Ventures Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Готівкою президент зберігає 190 тисяч доларів, 107 тисяч євро, а перша леді – 150 тисяч гривень. Інші кошти подружжя зберігає на рахунках "Приватбанку", переважно в Латвії. У Зеленського на рахунках – 440 тисяч доларів, 1 мільйон гривень та 132 євро, а в Зеленської – майже 12 тисяч доларів й понад 100 тисяч гривень.

Прикметно, що у Зеленських є по кілька коштовних годинників марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобілі – LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. Торік у дружини Зеленського був ще й BMW.

На додачу, Зеленський задекларував 3 винаходи, 3 корисні моделі, більш ніж 30 торгових марок чи комерційних найменувань. Повна декларація нового президента України тут.

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