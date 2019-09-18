Коли бос працює вже вічність: епічне відео підкорює мережу

Тривалий досвід роботи частенько вважають перевагою, однак насправді він демонструється саме у простих життєвих ситуаціях. Так трапилось і з цим чолов'ягою в одному із закладів харчуванням.

На платформі Reddit користувач з ніком A_Chancellor поділився відео з камер спостереження із його босом, яке стрімко підкорює мережу. За короткий час допис побачили понад 68 тисяч осіб, а ще понад 700 залишили коментарі.

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А все тому, що на відео з підписом "Коли твій бос працює тут вічність" можна побачити чоловіка, який переставляє багети, однак один із них падає. Зачекавши кілька секунд шеф із майстерністю природженого футболіста ударом ноги відправляє вже не придатний багет прямісінько у смітник у кінці кімнати.

Як зізнались коментатори, вони раді, що хлібину викинули, а не повернули до решти. Звісно ж, багато хто оцінив уміння боса, а також поділився власними епічними історіями на роботі.

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