Бабуся з чудовим почуттям гумору і стилю підкорила мережу (фотофакт)

У мережі не можуть втримати усмішку від бабусі, яка володіє справді гарним гумором та не менш крутим відчуттям стилю. Здається, так виглядає ідеальна старість!

На платформі Reddit користувач з ніком NEXTheProphet поділився кумедним фото з мережі, яке поступово опинилось у трендах. За лічені години допис з креативною бабцею зібрав понад 27 тисяч переглядів.

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"Я сказав моїй бабусі, що вона виглядає дуже мило сьогодні. А вона відповіла, що хотіла підходити під її улюблене крісло", – йдеться в описі до картинки, і з цим доволі складно сперечатись, адже кольорова гама дотримана бездоганно! Як відзначають у коментарях, цю майстриню маскування видають лише руки та голова.

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