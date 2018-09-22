Колекцію речей Френка Сінатри виставлять на аукціоні

Аукціонний будинок Sotheby's виставить на продаж речі з особистої колекції покійного музиканта Френка Сінатри і його дружини Барбари, якої не стало в липні 2017 року. Торги пройдуть в Нью-Йорку 4 і 6 грудня цього року.

Серед головних лотів – картини, намальовані самим Френком Сінатрою, а також роботи Пабло Пікассо та Нормана Роквелла. Крім предметів мистецтва, аукціон виставить на продаж і інші об'єкти з маєтку пари: ювелірні вироби, предмети дизайну і пам'ятні речі. Всього в колекції близько 300 лотів. Sotheby's розраховують отримати від продажу приблизно $ 3,5 мільйона.

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Велика частина експонатів зібрана протягом 22 років шлюбу Френка і Барбари, деякі речі взяті з їх будинків в Палм-Спрінгс, Лос-Анджелесі і Малібу. У представленій колекції є портрет Френка Сінатри, виконаний художником Норманом Роквеллом. Полотно оцінюється в $ 80-120 тисяч. Також можна буде придбати роботи американського художника-імпресіоніста Чайльда Гассама ($ 200-300 тисяч) і Уолта Куна ($ 300-500 тисяч) або керамічну вазу Пабло Пікассо ($ 7-10 тисяч).

Колекцію речей Френка Сінатри виставлять на аукціоні / sothebys

Серед лотів є і полотна Френка Сінатри – наприклад, його абстрактна робота, натхненна голландським художником Пітом Мондріаном. Її оціночна вартість – $ 10-15 тисяч.

Колекцію речей Френка Сінатри виставлять на аукціоні / sothebys

Головним експонатом в ювелірної колекції, зібраної Барбарою, є перстень з діамантом 20,60 карата. Всі охочі зможуть придбати його не менше ніж за $ 1 мільйон.

Колекцію речей Френка Сінатри виставлять на аукціоні / sothebys

Також серед лотів є сценарії, книги з автографами, нагороди та навіть мікрофони. Частина коштів, вторгованих на аукціоні, спрямують в благодійний фонд Дитячого центру Барбари Сінатри, який допомагає жертвам насильства.

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