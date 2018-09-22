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Агент 007 Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni

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Пірс Броснан знявся в рекламній кампанії Brioni - фото 1
Пірс Броснан знявся в рекламній кампанії Brioni / buro247

Актор Пірс Броснан, який прославився завдяки серії фільмів про шпигуна Джеймса Бонда, став новим обличчям італійського бренду Brioni.

На фотографіях Грегорі Харріса з серії Tailoring Legends Броснан позує у смокінгу та декількох різних костюмах марки.

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Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni - фото 277688
Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni / buro247
Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni - фото 277686
Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni / buro247

Brioni давно співпрацюють з актором – вони одягали Броснана у фільмі "Золоте око", де він вперше зіграв Джеймса Бонда, і всіх наступних картинах з цієї серії.

Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni - фото 277687
Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni / buro247
Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni - фото 277689
Пірс Броснан знявся в кампейні Brioni / buro247

Нагадаємо, що в попередньому сезоні обличчям бренду був актор Ентоні Хопкінс. Під керівництвом нового креативного директора Ніни-Марії Ніцше італійський бренд повертається до своїх класичних коренів після недовгого періоду експериментів, коли Brioni керував стиліст Джастін О'Ши, який зняв у кампейні марки гурт Metallica.

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Джерело: buro247
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