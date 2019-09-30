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Колекцію машин віцепрезидента африканської країни продали за шалену суму

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За автомобілі віддали 27 мільйонів швейцарських франків - фото 1
За автомобілі віддали 27 мільйонів швейцарських франків

Колекція з 25 ексклюзивних автомобілів, конфіскованих прокуратурою Швейцарії у віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Теодоріна Нгеми Обіанга в рамках справи про відмивання грошей, була продана на аукціоні Bonhams за 27 мільйонів швейцарських франків.

Найдорожчим лотом аукціону став білий Lamborghini Veneno Roadster 2014 року, випущений тиражем всього у дев'ять екземплярів на честь 50-річного ювілею італійської марки. Він оснащений 6,5-літровим атмосферним V12 потужністю 750 кінських сил і 730 Нм крутного моменту і може розганятися до першої "сотні" за 2,9 секунди. Невідомий покупець виклав за суперкар 8,28 мільйона швейцарських франків.

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Крім Veneno Roadster, на аукціоні продали й інші автомобілі Теодоріна Нгеми Обіанга. Так, за 1,55 мільйона швейцарських франків нового власника знайшов Aston Martin One-77, а за Koenigsegg One: 1 влада Швейцарії вторгувала 4,6 мільйона франків. Гіперкар Bugatti Veyron EB 16.4 пішов з молотка за 1,311 мільйона швейцарських франків. Кілька автомобілів, за словами представника аукціонного будинку, купив колекціонер з ОАЕ.

Колекцію машин віцепрезидента африканської країни продали за шалену суму - фото 358492

Автомобілі Теодоро Нгеми Обіанга Мангу заарештували кілька років тому в рамках кримінальної справи про відмивання грошей. Однією з умов припинення розслідування була передача всієї колекції на користь влади Швейцарії й її подальший продаж на аукціоні. Виручені кошти будуть спрямовані на соціальні програми, що реалізуються некомерційними фондами в Екваторіальній Гвінеї.

Колекцію машин віцепрезидента африканської країни продали за шалену суму - фото 358491
Колекцію машин віцепрезидента африканської країни продали за шалену суму - фото 358493
Колекцію машин віцепрезидента африканської країни продали за шалену суму - фото 358489
Колекцію машин віцепрезидента африканської країни продали за шалену суму - фото 358488
Колекцію машин віцепрезидента африканської країни продали за шалену суму - фото 358490

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Джерело: Reuters
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