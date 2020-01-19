Колекцію автомобілів Джеймса Хетфілда з Metallica покажуть усім

Джеймс Хетфілд відомий в основному як фронтмен, співак і автор пісень квартету Metallica – гурту, який свого часу встановив основні канони жанру. Однак, у вузьких колах поціновувачів ретрокарів Хетфілда знають, як захопленого колекціонера, реставратора та кастомайзера.

10 машин з особистої колекції музиканта виставлять на загальний огляд.

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Знаменитий "Автомобільний музей Петерсена" у США анонсував виставку ще в кінці минулого року, але зараз стала відома точна дата відкриття: експозиція під назвою Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection стане доступною для відвідування вже 1 березня 2020 року і триватиме до жовтня.

Основою виставки стане добірка ретрокарів, творчо доопрацьованих різнобічним генієм Джеймса Хетфілда. Серед них, наприклад, Jaguar 1948 року випуску, Auburn 1936 року, Ford Roadster 1932 і Lincoln Zephyr 1937 років. У кожного автомобіля є власне ім'я – "Жрець вуду", "Хмарочос", "Рожевий привид", "Чорна перлина", "Залізний кулак" тощо.

Компанію автомобілям складуть особисті речі музиканта – гітари, підсилювачі, фотографії (у тому числі ті, які описують процес побудови кастомкарів) і інша атрибутика.

Крім того, відомо, що 5 травня у світ вийде книга під назвою Reclaimed Rust: The Four-Wheeled Creations Of James Hetfield, що описує як колекцію Хетфілда, так і ставлення до неї самого артиста.

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