Колекціонери передали картину Марії Примаченко на потреби ЗСУ: її планують продати

У штаб-квартирі благодійного фонду Сергія Притули тепер є унікальна річ. Мовиться про картину Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока", намальовану у 1990 році. Її планують продати, а кошти передати на потреби ЗСУ.

Як розповідає Сергій Притула, полотно подарував волонтер Ігор Пономарчук. Чоловік із родини відомих київських колекціонерів.

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Власне, він разом зі своєю дружиною, історикинею, директоркою музею "Духовні скарби України" Дар'єю Добріян запропонували продати картину Примаченко. Зробити вони хочуть для того, щоб отримані гроші спрямувати на українську армію.

Спершу я поставився до пропозиції скептично. Але Ігор приніс картину в офіс. Я на неї подивився й офігів!, – каже Притула.

Зауважимо, що родина Марії Примаченко відмовилася від роялті. Кошти також перейдуть на потреби ЗСУ.

Сергій Притула додав, що він за те, щоб картина допомогла перемогти російських загарбників. Нагадаємо, що музей Марії Примаченко окупанти розбомбили в Іванкові.

Згодом про проведення аукціону оголосять. Тож слідкуйте за Сергієм Притулою в мережі.

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