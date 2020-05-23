iPhone 12 покажуть пізніше запланованого часу

Компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нового iPhone через вплив пандемії коронавірусу на виробництво смартфонів.

Схоже, забути про вірус швидко не вийде.

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На щастя, презентацію перенесли всього на місяць, тому фанатам смартфонів від яблучної корпорації доведеться почекати.

За даними джерел, пандемія COVID-19 зчинила негативний вплив, в тому числі на роботу заводів Apple. До того ж, поставки деталей йдуть від інших компаній, які теж можуть відчувати затримки в постачанні. Коли смартфон почнуть продавати – невідомо. Можливо, до кінця року постачання налагодяться.

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