KOLA та GEED презентували трек "Темно-синій" на слова Миколи Вінграновського

Pivovarov Prod, KOLA та Geed представили спільну роботу "Темно-синій" за віршем Миколи Вінграновського. Трек вже здобув популярність у мережі.

Прем’єра відбулася в межах нового напряму авторського культурного проєкту Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" – "НОВІ ІМЕНА", метою якого є підтримка талановитих артистів-початківців. Дивіться неймовірний ролик на YouTube.

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Не так давно Артем Пивоваров започаткував нове відгалуження проєкту "Твої вірші, мої ноти" під назвою "НОВІ ІМЕНА". У ньому він виступає автором і продюсером, даючи можливість молодим артистам розкритися та гучно заявити про себе.

У композиції "Темно-синій" Пивоваров об’єднав в гармонійний дует молодого амбітного вокаліста команди PIVOVAROV на "Голосі країни-13" Гідаята Сеїдова та відому українську співачку KOLA.

Основою ліричної композиції став вірш українського письменника-шістдесятника Миколи Вінграновського "Я дві пори в тобі люблю". Трек "Темно-синій" – це відвертий діалог, що відображає різнобарвність кохання та розкриває внутрішні переживання двох, з’єднаних сильним почуттям.

Ця пісня – мантра для всіх, хто відчуває, що любов згасає, але варто шукати спосіб її відновити. Важливо не опускати руки, а пам’ятати, що навіть найменша іскра може запалити вогонь. Вона про те, як важливо зберегти тепло у стосунках і не дати почуттям охолонути, – прокоментувала KOLA.

У створенні музики до пісні також взяв участь франківський саунд-продюсер Євген Чичановський.

Я в захваті від усього, що відбувається навколо мене, що мій шлях привів до такого релізу, до такого нового старту моєї творчості. Вдячний Артему Пивоварову за неймовірний вклад, його віра не перестає надихати і наповнювати ще з "Голосу". Вдячний Колі за те, що ми створили цю пісню разом, зробили це спільне диво, неймовірно чуттєво, неймовірно красиво, за її глибинну душу та серце. "Темно-синій" – про безумовну і сміливу любов, яка включає в себе весь спектр, не тільки радісне, а і сумне. Це кохання дивовижне, бо все приймається з любов’ю, – зазначив GEED.

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