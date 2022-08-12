KOLA – "Дочекаюсь": дивіться кліп, присвячений тим, хто чекає на своїх захисників

Українська співачка KOLA презентувала кліп на ліричну пісню "Дочекаюсь". Дивіться та слухайте нову музичну роботу про омріяну зустріч українських військових зі своїми рідними!

Співачка KOLA наголошує, що хоче того ж, що і всі – щоб всі ті, хто чекають, дочекались.

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"Хочу, щоб наші герої були живими. Хочу, щоб любов не згасала у розлуці, щоб кожен подих був спільний, попри фізичну розлуку. Це нестерпний біль, біль розлуки, біль переживання за коханого, за тата, за брата, за кожного, хто сьогодні захищає нашу рідну землю! Але я знаю, що лише ми, жінки України, маємо таку енергетику, таку силу, що саме вона і захищає наших воїнів. Ми сьогодні як обереги, саме ми захищаємо думками, енергетикою нашу Україну. Мої любі дівчата, я хочу всіх вас обійняти та сказати, що ми вистоїмо, з такими чоловіками, як в нас, і з такими жінками-оберегами, сильними до кісток своїх, як всі Ви! Ми обов'язково ДОЧЕКАЄМОСЬ!" – зазначає KOLA.

Слухати пісню KOLA – Дочекаюсь:

Слова пісні KOLA – Дочекаюсь:

Перший куплет:

Ти там, де ворожа орда

В якої немає серця

Пре, як безглузда чума…

Я тут

Де кожен звук наче непотрібний стук

Я наче без рук…

Мені без тебе нема куди дітись

Нема куди сісти

І я просто намагаюсь якось далі жити

Приспів:

Я дочекаюсь тебе

Дочекаюся

Без тебе ранок завмер

Не посміхається

Я дочекаюсь тебе

Дочекаюся

Там де світанок стає

Ми подумки обіймаємося…

Другий куплет:

Цей зв’язок то як ланцюг то як нитка

Біль у грудях кожну хвилинку

Наче порізали

Вирвали шмаття

Я їх зашию, розпалю багаття

Куди ми закинемо

Всі наші спогади

Про те як розлука трималась по обидві сторони

Торкаюсь думками, цілунками, плачу

Забери всю мою вдачу

Приспів:

Я дочекаюсь тебе

Дочекаюся

Без тебе ранок завмер

Не посміхається

Я дочекаюсь тебе

Дочекаюся

Там де світанок стає

Ми подумки обіймаємося

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