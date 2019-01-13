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Кохання всього життя Мерк'юрі отримала шалену суму від прокату "Богемної рапсодії"

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"Богемна рапсодія" - фото 1
"Богемна рапсодія" / theatlantic

Близька подруга лідера рок-групи Queen секретар Мері Остін отримала чималу суму у результаті комерційного успіху фільму про Фредді Мерк’юрі.

За життя співак Фреді Мерк’юрі називав свою обраницю Мері "коханням усього життя". Після виходу на екрани фільму "Богемна рапсодія" вона отримала гонорар у розмірі понад 51 мільйон доларів. За даними ЗМІ, ці гроші творці картини заплатили Остін, заробивши при цьому близько 771 мільйон доларів.

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Мері Остін і Фредді Мерк’юрі - фото 300913
Мері Остін і Фредді Мерк’юрі

Мері Остін не брала участі у зйомках "Богемної рапсодії", але схвалила створення цього фільму. Крім цього, після смерті співака Остін отримує виплати у розмірі 50% від доходів з усіх продажів творів Фредді Мерк’юрі.

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Джерело: mirror
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