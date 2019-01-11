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IMDB запускає можливість безкоштовного перегляду фільмів

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IMDB запускає Freedive - фото 1
IMDB запускає Freedive / spoots

Популярний сайт IMDB запускає безкоштовний потоковий сервіс під назвою Freedive, в якому представлені десятки фільмів і телепередач. Але поки сервіс буде пропонувати тільки старі фільми і телешоу.

Любителям фільмів зараз пропонується до перегляду "Драйв", "Адаптація", "Гаттака", "Останній кіногерой", "Легенди осені" і "Кімната паніки", а також телешоу, такі як "Fringe", "Квантовий стрибок", "Острів Гілліган", "Герої" і "Холостяк".

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Глядачі можуть дивитися фільми і телепередачі на своєму комп'ютері або через пристрої Amazon, такі як Fire TV, хоча весь контент підтримується рекламою. У IMDB повідомляють, що скоро буде запущено мобільний додаток.

IMDB запускає безкоштовний потоковий сервіс - фото 300481
IMDB запускає безкоштовний потоковий сервіс

Клієнти вже покладаються на IMDb, щоб знайти фільми і шоу та вирішити, що дивитися. З запуском IMDb Freedive тепер вони також можуть безкоштовно дивитися повнометражні фільми і телепередачі на IMDb і на всіх пристроях Amazon Fire TV. Ми продовжимо покращувати IMDb Freedive, ґрунтуючись на відгуках клієнтів, і незабаром зробимо його більш доступним, – сказав Кол Нідхем, засновник і генеральний директор IMDB.

Відмінною особливістю сервісу є те, що в кожній категорії спочатку показуються фільми з найвищим рейтингом. Як зазначають у IMDB, багато людей використовують рейтинги IMDB, щоб визначити, хороший фільм чи ні, і це відмінний спосіб прокрутки фільмів, щоб подивитися, що вам може сподобатися.

Зараз Freedive доступний тільки в США, і неясно, чи є якісь плани по запуску на міжнародному рівні.

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Джерело: gizmodo
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