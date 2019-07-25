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Кохання рятує від шкідливої залежності
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Романтичні стосунки знижують ймовірність появи проблем зі спиртним у людей з генетичною схильністю до алкогольної залежності.
До таких висновків дійшла міжнародна група вчених.
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Фахівці проаналізували дані більш ніж про 1200 близнюків обох статей, народжених у Фінляндії в період з 1983 по 1987 рік. Всі ці люди проходили анкетування, відповідаючи на питання про своє особисте життя, а також про "стосунки" з алкоголем. Крім того, дослідники вивчили генетичні профілі близнюків, визначивши ступінь спадкової схильності до алкоголізму.
Виявилося, що ті учасники, у яких була кохана людина, рідше пили, а якщо вже й зловживали, то менше страждали від симптомів залежності. Правда, що стосується чоловіків, деяким наявність романтичних відносин все-таки не заважала час від часу напиватися. На думку вчених, однією з можливих причин того, що відносини позитивно впливають на поведінку другої половинки, може бути соціальний контроль: коли партнери стежать за поведінкою один одного.
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