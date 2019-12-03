Кохання: Побічний ефект 3, 4 серія – дивитись онлайн фінал серіалу

Український серіал "Кохання. Побічний ефект" від Оксани Байрак завершився! Фінальні 3 і 4 серія детективної мелодрами вийшли на каналі СТБ 3 грудня. Дивіться онлайн свіжі епізоди та дізнайтесь, чим закінчився серіал.

У центрі сюжету мелодрами "Кохання. Побічний ефект" – авторка детективів Валерія. До неї на день народження прилітає подруга юності Іра, яка у відповідь на підозри Лєри про зраду чоловіка радить жінці омолодитись. Бажання покращити свою зовнішність приводить головну героїню до пластичної хірургії, де вона неочікувано стає заручницею. Валерія опиняється в епіцентрі злочину та сама береться за розслідування.

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3 грудня глядачам показали фінальні серії серіалу. Дізнайтесь, що трапилось у них!

КОХАННЯ. ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ 3 СЕРІЯ

Лєра з подругою Наташою не можуть отямитися після нічних подій. Жінки на власні очі бачили, як Магдалена втікала з клініки. Героїні не можуть зрозуміти, як відома співачка опинилася тут, якщо напередодні у всіх новинах повідомили про її смерть.

Дивитись онлайн серіал "Кохання Побічний ефект" 3 серія від 03-12-2019

Лера помічає, що в спокійній і невимушеній обстановці клініки пацієнтки божеволіють. Усі ці жінки ніби зайві для своїх чоловіків – таке враження, що від них просто хочуть позбутися. Жінка більше не може терпіти таку атмосферу, тому йде до головного лікаря, щоб її негайно виписали. Але після цієї розмови життя і здоров'я героїні опиняються у справжній небезпеці. Клініка приховує несподівані таємниці...

КОХАННЯ. ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ 4 СЕРІЯ. ФІНАЛ

Валерія опиняється в зачиненій палаті, з якої неможливо вийти без дозволу охоронця. До неї приходить лікар Черновський запитати про самопочуття. Жінка вдає, що не пам'ятає, як опинилася тут і про що вони вчора розмовляли.

Дивитися онлайн серіал "Кохання Побічний ефект" 4 серія від 03-12-2019

Лікар заспокоює жінку, що вона просто втратила свідомість, тому кілька днів необхідно провести в палаті інтенсивної терапії, аби швидше одужати.

Головна героїня знайшла телефон і намагається додзвонитися Кирилу, щоб він її врятував, але чоловік не відповідає. У відчаї Лєра набирає номер Іри. Чи допоможе їй подруга та чи встигне Кирило врятувати кохану – переходьте за лінком та дивіться розв'язку серіалу!

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