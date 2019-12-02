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Кохання: Побічний ефект 1, 2 серія – дивитись онлайн новий серіал
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Детективна мелодрама "Кохання. Побічний ефект" стартувала на каналі СТБ. 1 і 2 серія нового українського серіалу вийшли 2 грудня. Дивіться онлайн прем'єрні епізоди!
Сюжет детективної мелодрами "Кохання. Побічний ефект" розгортається навколо головної героїні Валерії. До Лєри на день народження прилітає подруга юності Іра. Подруги давно не бачилися, тому їм є про що говорити. Під час прогулянки Лєра зізналася, що хоч і досягла успіху в роботі, але має проблеми у сім'ї. Ірка пропонує подрузі кардинально змінитися...
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2 грудня глядачам показали прем'єрні серії серіалу. Дізнайтесь, що сталось у них!
Кохання. Побічний ефект 1 серія
Сюжет. Валерія готується до святкування свого 40-річчя. На день народження Лєри з Парижа прилетіла її подруга Іра. Жінки товаришують уже понад 20 років, тому їм є про що попліткувати. Щоб причепуритися, подруги їдуть у салон краси.
Під час прогулянки Лєра зізнається Ірці, що підозрює Ігоря у зраді. Останнім часом чоловік дуже змінився, постійно пропадає на роботі, навіть спати вони разом не лягають. Щоб здивувати чоловіка, Іра пропонує Валерії зробити пластику обличчя, адже з роками вона не молодшає, тому і Ігор задивляється на молодих дівчат.
Дивитись онлайн серіал "Кохання Побічний ефект" 1 серія від 02-12-2019
Жінка зізнається, що має таємницю. Хоч вона вже багато років одружена з Ігорем, але у пари немає дітей. Лєра розповідає Ірині про хлопчика Гліба з дитячого будинку, з яким вона вже давно спілкується та планує усиновити. Але свої плани жінка не розкриває чоловіку, оскільки боїться, що він її не зрозуміє та не підтримає.
На святкову вечерю Ігор запрошує Кирила – друга юності. Валерію ця звістка приголомшила, адже 20 років тому вони з Кирилом зустрічалися і збиралися зіграти весілля. Проте Ігор переманив дівчину в друга і сам одружився з Лєрою. За цей час Кирило встиг побудувати кар'єру і дослужитися до підполковника. Тепер він розслідує особливо тяжкі злочини.
Ігор, Валерія, Кирило та Ірина згадують про юнацькі мрії, які так і не втілилися в життя, а під час вечері Кирило дарує своїй колишній кохані особливий подарунок.
Кохання. Побічний ефект 2 серія
Опис сюжету. Кирило зустрічається з продюсером Магдалени. Чоловік розповідає, що в автокатастрофі насправді загинула не співачка, а її сестра-близнючка Вероніка. Дівчата схожі як дві краплі води, тому сестра вже не перший раз виступає на концертах замість Магдалени. Також продюсер розповів, що Магдалена зникла 10 днів тому, але він впевнений, що це нормально для співачки, адже вона частенько їздила з коханцями в теплі краї.
Валерія таки наважилася на відважний крок – зробити пластику обличчя. Ігорю жінка збрехала, що летить із подругою на відпочинок. Клініка краси з першої хвилини насторожила Валерію. Під час заїзду на територію у неї відібрали телефон. Співробітники вважають такі заходи крайньою потребою: без зв'язку, інтернету, телевізора пацієнти зможуть по-справжньому відпочити та отримати бажаний результат омолодження.
Дивитись онлайн серіал "Кохання Побічний ефект" 2 серія від 02-12-2019
Лєра йде на прийом до хірурга. Зробивши огляд, лікар повідомив жінці, що їй ще рано робити пластику, бо її обличчя в гарному стані. Як альтернативу чоловік пропонує пройти 10-денний курс омолоджувальних процедур і масажу, які покращують стан шкіри та усувають сіруватий відтінок.
Тим часом Ігор не може порозумітися зі своєю коханкою Яною. Дівчина вагітна від нього, і вона не може змиритися з тим, що вони з Ігорем не можуть бути разом. Також дівчина не готова зробити аборт. Кирило дізнається про те, що Ігор зраджує Валерії з секретаркою.
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