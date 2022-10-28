Кохання під час війни: Макс Барських та співачка ETOLUBOV записали спільну пісню "Римую"

Спільна пісня Макса Барських та ETOLUBOV – це чуттєве послання до всіх українських пар, яким вдалося попри численні обставини знайти чи зберегти своє кохання. Слухайте нову музичну композицію, яка пробирає до мурашок на шкірі!

Прем'єра пісні "Римую" від неочікуваного дуету Макс Барських та ETOLUBOV відбулася зранку 28 жовтня 2022 року на YouTube. За кілька годин ця композиція вже встигла зібрати тисячі прослуховувань, лайків та схвальних коментарів від слухачів.

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Весь прибуток з монетизації від переглядів та прослуховувань "#Римую" буде перерахований до благодійного фонду DOLI, який заснувала ETOLUBOV для допомоги постраждалим від війни українським сім'ям.

Сьогодні мільйони українців розлучені відстанню. Єдиний зв'язок з коханими, що в нас лишається – це екрани мобільних телефонів. "Римую" – пісня про всіх, хто плекає свої почуття, не зважаючи на випробування відстанню", – коментує співачка ETOLUBOV.

Саундтрек людяності та теплих почуттів, які не в змозі загасити навіть війна. Саме так можна описати "Римую" – дует Макса Барських та української співачки ETOLUBOV. Минулого року вона здивувала хітовим релізом "Манго", що потрапив до EQUAL Global плейлисту в Spotify. А згодом і у світовий Shazam Top 40 із синглом "Притяжение" (17 млн в YouTube).

Сьогодні війна йде на всіх фронтах. У музиці важливо, щоб українське слово та рима знаходили нову форму, стаючи ближчими до сприйняття сучасної молоді. Разом з Любов'ю ми прагнули створити чуттєвий і водночас по-справжньому український поп трек. Я переконаний, що наша мова може і має звучати сучасно", – ділиться співак Макс Барських.

Слухати пісню MAX BARSKIH & ETOLUBOV – Римую:

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