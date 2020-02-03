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Дружина екскапітана Динамо спокусила фото без білизни

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Ірина Морозюк - фото 1
Ірина Морозюк / football24

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького Ризеспора Ірина показала гаряче фото. Шанувальники у захваті!

Цього разу молода матуся оприлюднила світлину, на якій позує лише в одному піджаку на оголене тіло.

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Окрім цього, дівчина розповіла, що найчастіше турбує дівчата у стосунках: "Часто отримую питання в дірект з приводу відносин між чоловіком і жінкою. І можу з гордістю сказати, що досвід у мене є в цьому.

Не можу зустріти гідного хлопця або вибираю не тих!
Хлопці після побачення більше не дзвонять!
Хлопець пішов до іншої!
Хлопці хочуть тільки сексу!
Не знаю, дати або не дати? А якщо дати, то коли?
Хлопець не піклується і не дарує подарунки!
Хлопці не звертають на мене уваги або бачать в мені тільки подругу!
Хлопці після сексу стають байдужими".

Дружина екскапітана Динамо спокусила фото без білизни - фото 383789

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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