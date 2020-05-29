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Кохана Ілона Маска вирішила продати душу: ціна захмарна

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Граймс продає місце у своєму серці - фото 1
Граймс продає місце у своєму серці

І поки красуні з усього світу намагаються стати мільйонерками, продаючи свою цноту – співачка Граймс вирішила піти далі. Кохана Ілона Маска вирішила продати місце у своєму серці. Ціна за такий лот висока!

Співачка Граймс готує арт-виставку в Лос-Анджелесі під назвою Selling Out ("Розпродаж").

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На ній будуть представлені картини, малюнки, принти і фотографії, зроблені нею за останні 10 років, а також один незвичайний експонат, призначений для продажу. За якихось $ 10 мільйонів можна буде придбати місце у серці виконавиці. Про це Клер Буше (справжнє ім'я Граймс) розповіла агентству Bloomberg.

Офіційний документ про частку володіння в душі співачки додається до картини, яка так і називається – Selling Out. Його Граймс складала разом зі своїми адвокатами і повідомила, що навмисно поставила вищу ціну – впевнена, що за такі гроші картину ніхто не купить. На питання як прийшла ідея продати частину душі, виконавиця відповідає, що їй було цікаво поєднати мистецтво з юриспруденцією. Правда не повідомляється, скільки саме відсотків отримає акціонер, котрий вкладе десяток мільйонів не лише у мистецтво, а й у співачку (звучить якось дивно, однак).

Виставка проходитиме у лос-анджелеській галереї Maccarone до 31 серпня, але подивитися на експонати можна і в мережі, тож насолоджуйтесь:

Кохана Ілона Маска вирішила продати душу: ціна захмарна - фото 407000

Кохана Ілона Маска вирішила продати душу: ціна захмарна - фото 407001

Кохана Ілона Маска вирішила продати душу: ціна захмарна - фото 407002

Кохана Ілона Маска вирішила продати душу: ціна захмарна - фото 407003

Кохана Ілона Маска вирішила продати душу: ціна захмарна - фото 407004

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