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Кохай українською: 12 романтичних слів для ваших близьких

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Кохай українською: 12 романтичних слів для ваших близьких - фото 1

Не забувайте про найближчих. Додайте різноманітності своїм стосункам і вражайте своїх коханих незабутніми словами.

Для того, щоб поповнити свій словниковий запас дивовижними словами, завантажуйте додатки "Р.І.Д." та "Мова. ДНК нації". А поки що ловіть 12 слів і виразів, якими вже можете дивувати своїх близьких.

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Ці слова слід говорити своїй половинці щодня! Погодьтеся, українське "кохаю" звучить значно красивіше, ніж "люблю". Та й забарвлення у цього слова романтичніше.
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Ці слова обов'язково додадуть пристрасті вашим стосункам.
Кохай українською: 12 романтичних слів для ваших близьких - фото 142226
Залюблений означає сповнений любові, пристрасті до кого-небудь, закоханий, зачарований.
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Якщо ви здатні на все для щастя своєї половинки, сміливо кажіть ці слова!
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Цей чудовий епітет є в найкращих зразках української літератури. Серденьком можна називати як чоловіка, так і жінку.
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Якщо назвете цим пестливим словом свою кохану, вона відчує вашу опіку і турботу, почуватиме себе як за стіною. Також це прекрасне слово, щоб звертатися до своїх дітей.
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Ясочка у буквальному значенні – те саме, що ласка (хижа тварина із дуже гнучким тілом). Та українські парубки полюбляли називати цим словом гарних жінок. Непогана аналогія!
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Не забувайте щодня нагадувати своїм обраницям, які вони красиві. Чи з макіяжем, чи без, у білизні чи в розкішній сукні – вони завжди ваші кралечки.
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Дуже ніжне звертання до коханої. Коли хочете заспокоїти свою красуню – назвіть її лебідочкою.
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А тепер ніжно про чоловіків. Після смачного поцілунку назвіть свого коханого солоденьким і точно не помилитеся.
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Прекрасне слово для романтичного і пристрасного ранку з коханим.
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Це українське слово означає "залицяльник, спокусник". Коханий вас ласкає, цілує, обіймає, а ви йому: "Джиґун ти мій!".

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Джерело: Радіо Максимум
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