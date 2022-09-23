Кохай українською: 12 романтичних слів для ваших близьких

Не забувайте про найближчих. Додайте різноманітності своїм стосункам і вражайте своїх коханих незабутніми словами.

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Ці слова слід говорити своїй половинці щодня! Погодьтеся, українське "кохаю" звучить значно красивіше, ніж "люблю". Та й забарвлення у цього слова романтичніше.

Ці слова обов'язково додадуть пристрасті вашим стосункам.

Залюблений означає сповнений любові, пристрасті до кого-небудь, закоханий, зачарований.

Якщо ви здатні на все для щастя своєї половинки, сміливо кажіть ці слова! Цей чудовий епітет є в найкращих зразках української літератури. Серденьком можна називати як чоловіка, так і жінку. Якщо назвете цим пестливим словом свою кохану, вона відчує вашу опіку і турботу, почуватиме себе як за стіною. Також це прекрасне слово, щоб звертатися до своїх дітей. Ясочка у буквальному значенні – те саме, що ласка (хижа тварина із дуже гнучким тілом). Та українські парубки полюбляли називати цим словом гарних жінок. Непогана аналогія! Не забувайте щодня нагадувати своїм обраницям, які вони красиві. Чи з макіяжем, чи без, у білизні чи в розкішній сукні – вони завжди ваші кралечки. Дуже ніжне звертання до коханої. Коли хочете заспокоїти свою красуню – назвіть її лебідочкою. А тепер ніжно про чоловіків. Після смачного поцілунку назвіть свого коханого солоденьким і точно не помилитеся. Прекрасне слово для романтичного і пристрасного ранку з коханим. Це українське слово означає "залицяльник, спокусник". Коханий вас ласкає, цілує, обіймає, а ви йому: "Джиґун ти мій!". Читайте також: Говори красиво: 15 українських слів, які замінять наш суржик