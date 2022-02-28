Кого насправді випустять з в'язниць для захисту України: пояснення Генпрокурора

Кого випустять з в'язниць для війни з російськими окупантами / Artem Kniaz on Unsplash

Генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла, кого саме будуть випускати з-під варти для захисту України від російських військових. Вона наголосила, що це "не масова акція" і не загрожує безпеці звичайних українців.

В Офісі Генпрокурора пояснили, що йдеться далеко не про всіх учасників бойових дій, яких можуть випустити з в'язниці для боротьби з окупантами. Ірина Венедіктова наголосила, що це дуже виважений та точковий крок, тому населенню не потрібно хвилюватись, що кримінал заповнить вулиці. Так само не варто сподіватись на "день відкритих дверей" і тим, хто зараз перебуває за ґратами.

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Кожен зі звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними, – повідомила вона.

Люди по всьому світу підтримують українців / Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash

У Генпрокурора додали, що в країні справді достатньо воїнів, адже лише за два дні мобілізовано вже майже 100 тисяч осіб, половина з якої є резервістами тероборони.

Однак захищати Батьківщину – це не тільки обов‘язок, а і право. Особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс, – підсумувала Венедіктова.

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