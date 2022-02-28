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війна

У Бердянську місцеві співають гімн України під технікою окупанта – відео 18+

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У Бердянську мешканці співають гімн прямо під технікою окупантів - фото 1
У Бердянську мешканці співають гімн прямо під технікою окупантів / ілюстративне фото

Російські окупанти тимчасово захопили Бердянськ, однак українці не збираються прогинатись під ворогом. Десятки людей вишли на центральну вулицю міста з прапорами України та виконали гімн.

Російські війська зайшли у Бердянськ, однак це не зламало бойовий дух місцевих мешканців. Десятки людей вийшли у центр міста, підняли українські стяги та виконали гімн України, пише УП.

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Відповідні відео активно ширяться у мережі, показуючи, що жоден ворог не здатен підкорити українців.

Варто додати, що місцеві зібрались прямісінько біля ворожої військової техніки, але це не зупинило їх від скандування різноманітних гасел, серед яких "Слава Україні", "Путін х*йло", "Русскій корабель, іди нах*й", а також "Смерть ворогам"

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