У Бердянську місцеві співають гімн України під технікою окупанта – відео 18+

У Бердянську мешканці співають гімн прямо під технікою окупантів / ілюстративне фото

Російські окупанти тимчасово захопили Бердянськ, однак українці не збираються прогинатись під ворогом. Десятки людей вишли на центральну вулицю міста з прапорами України та виконали гімн.

Російські війська зайшли у Бердянськ, однак це не зламало бойовий дух місцевих мешканців. Десятки людей вийшли у центр міста, підняли українські стяги та виконали гімн України, пише УП.

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Відповідні відео активно ширяться у мережі, показуючи, що жоден ворог не здатен підкорити українців.

Жителі Бердянська на фоні російської військової техніки співають Гімн України!

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!"

pic.twitter.com/30pxr0a8zQ — Українська правда (@ukrpravda_news) February 28, 2022

Варто додати, що місцеві зібрались прямісінько біля ворожої військової техніки, але це не зупинило їх від скандування різноманітних гасел, серед яких "Слава Україні", "Путін х*йло", "Русскій корабель, іди нах*й", а також "Смерть ворогам"

У Бердянську люди вийшли на мітинг проти війни. Вони скандують "Смерть ворогам", "Путін – ху*йло!" та "Русский корабль – йди на х*й!" pic.twitter.com/DVHHHj7Cv7 — Українська правда (@ukrpravda_news) February 28, 2022

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