Кого найчастіше шукали у Вікіпедії у 2019 році

Кінець року – найкращий час для підбиття підсумків. Не залишилася осторонь головна енциклопедія планети. За статистикою, у 2019 році кількість відвідувань Вікіпедії склала понад 260 млрд. Що ж найчастіше шукали користувачі популярного інтернет-ресурсу?

Згідно зі статистикою, 2019 рік увійде в історію, як рік супергероїв. Сторінку з описом фільму "Месники: Завершення" подивилися майже 44 мільйони користувачів.

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Ще один фільм за коміксами, "Джокер", набрав 22 мільйони переглядів. Трохи відстав запит про список фільмів кіновсесвіту MARVEL – 21,4 мільйона. Замикає десятку популярний актор Кіану Рівз (16,6 мільйона переглядів), який поки не знявся у фільмі про супергероїв, але встиг наробити чимало шуму за допомогою фільму про Джона Віка, а також роллю в одній з найбільш очікуваних ігор 2020 року – Cyberpunk 2077.

Відвідувачів Вікіпедії також цікавили серіали та популярні особистості. Сторінку з серіалом "Чорнобиль" подивилися 25 мільйонів користувачів. Особливий інтерес у користувачів у 2019 році викликали пісні американської співачки Біллі Айліш, а також "вічно молодого" Фредді Мерк'юрі.

Підсумковий чарт виглядає так:

"Месники: Завершення" – 43 847 319 переглядів

Померлі знаменитості у 2019 році – 36 916 847 переглядів

Тед Банді – 29 062 988 переглядів

Фредді Мерк'юрі – 26 858 123 перегляду

"Чорнобиль" (серіал) – 25 195 814 переглядів

Список найкасовіших фільмів - 24 547 640 переглядів

"Джокер" (фільм 2019 року) – 22 062 357 переглядів

Список фільмів кіновсесвіту MARVEL – 21 467 603 переглядів

Біллі Айліш – 19 638 478 переглядів

Кіану Рівз – 16 622 576 переглядів

А що цьогоріч у Вікіпедії запитували ви?

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