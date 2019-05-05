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Koenigsegg показав, як проводить краш-тести своїх гіперкарів

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Як проходять краш-тест авто Koenigsegg - фото 1
Як проходять краш-тест авто Koenigsegg

Без обов'язкових краш-тестів на дороги не допустять жоден автомобіль. Навіть суперкар Koenigsegg, тому марці також доводиться проходити подібні випробування. Дивіться, як проходить краш-тест дорожезних автівок!

Кожен автомобіль для доріг загального користування обов'язково проходить низку сертифікаційних випробувань, серед яких значаться і краш-тести. Для великих автовиробників, які роблять мільйони машин щорічно, це не проблема. Зовсім інша справа, коли мова заходить про дорогі моделі, такі як Koenigsegg.

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YouTube-канал Apex One представив відеоролик, в якому показані краш-тести автомобілів Koenigsegg. 6-хвилинний кліп дозволяє заглянути за куліси випробувань суперкарів, які супроводжують коментарі як звичайних співробітників компанії, так і засновника фірми Крістіана фон Кйонігзегга.

З відеоролика стає ясно, що для всіх краш-тестів потрібно 16 автомобілів. При цьому річний випуск клієнтських Koenigsegg складає приблизно стільки ж суперкарів, тому компанія використовується для випробувань один карбоновий монокок, який спочатку спроектований так, щоб витримувати різні аварії й ударні тести без руйнування.

Фірма знижує витрати завдяки тому, що зберігає шасі, змінюючи тільки зовнішні елементи та компоненти, які деформуються, а також завдяки використанню комп'ютерного моделювання при розробці машин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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