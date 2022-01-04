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Koenigsegg показав силует нового загадкового гіперкара

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Koenigsegg - фото 1
Koenigsegg / everyeye

Компанія Koenigsegg показала тизер нового авто, зазначивши, що вважає головним своїм завданням у новому році підвищення продуктивності завдяки більш продуманому інжинірингу та оптимальному дизайну.

На зображенні представлений силует автомобіля, в якому легко вгадується марка Koenigsegg – яка, до речі, у 2022 відзначить 20-ту річницю випуску свого першого серійного суперкара CC8S, пише everyeye.

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Ймовірно, нова модель може бути присвячена цьому ювілею. Судячи з тизера, незграбні ліхтарі нагадують CCX 2006 року – перший Koenigsegg, в якому використовували двигун власної розробки шведської марки. Невеликий задній дифузор –посилання на Agera.

Дизайн гіперкара загалом відповідає типовій стилістиці Koenigsegg: краплеподібна форма кабіни, вигнуте вітрове скло та плавні лінії кузова. Водночас силует автомобіля не схожий на жодну з існуючих моделей. Поки це все, що відомо про новинку на цей час.

Koenigsegg- фото 490856
Koenigsegg

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