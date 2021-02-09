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Коала спричинила ДТП: в аварію потрапили 6 автомобілів
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В австралійському місті Аделаїда відбулася ДТП, в яку потрапили відразу шість автомобілів. Винуватицею масштабної аварії стала коала, яка вирішила перейти жваву автомагістраль.
Крім милого зовнішнього вигляду, коали відомі своєю неквапливістю. Саме ця риса сумчастої тваринного вплинула на хід подій на австралійській трасі.
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Коала у властивій собі манері вирішила, що зможе переповзти через жваву автомагістраль. Водій однієї з машин, які рухалися по шосе, зауважив на своєму шляху тварину та спробував уникнути зіткнення. Під час маневру автомобілісту вдалося об'їхати коалу, проте інші 5 учасників руху не оцінили такий хід.
У результаті аварії всі машини отримали незначні пошкодження, проте тварина все-таки посприяла утворення затору. Однією з автовласників, які чекали відновлення руху, стала місцева мешканка Надя Тагвелл. Для безпеки жінка посадила коалу у свою машину. До приїзду волонтерів тварина настільки освоїлася у салоні автомобіля, що сіла за кермо, наче реальний водій.
Фахівці, що прибули на місце події, перевірили коалу на наявність травм і перевезли тварину в природне місце існування. Водночас австралійська влада нагадала учасникам аварії, що в разі несподіваної появи на дорозі будь-якої тварини, спроба уникнути зіткнення з нею може спричинити серйозніші наслідки.
У червні минулого року у США сталася ще одна незвичайна аварія. Місцева мешканка їхала за кермом свого Hyundai разом з братом, коли в лобове скло автомобіля несподівано влетіла жива черепаха.
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