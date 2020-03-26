Книжковий Арсенал 2020 перенесли через карантин

Ювілейний десятий фестиваль "Книжковий Арсенал" вирішили перенести через коронавірус. Нагадаємо, що захід мав пройти з 20 по 24 травня, але в цілях безпеки організатори вирішили відкласти подію та назвали нові дати.

У зв'язку з карантином "Книжковий Арсенал" у 2020 році проведуть наприкінці серпня. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті фестивалю.

І ще: МОЗ України отримав 550 тисяч доларів від Google: на що вони підуть

"Ми готові провести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року. Проте розуміємо, що він не зможе бути таким, яким ми його спланували. Та ми віримо, що він так само потрібний нашим учасникам і нашим відвідувачам. Потрібний не в онлайні, а в реальному житті, в унікальному просторі історичної будівлі Мистецького арсеналу, в його неповторній естетичній книжковій атмосфері", – розповіла координаторка фестивалю Юлія Козловець.

Вона також додала, що команда "Книжкового Арсеналу" продовжує працювати над підготовкою фестивалю. Уточнені дати повідомлять згодом.

Книжковий Арсенал перенесли на серпень 2020 року

"Якщо ситуація знову зміниться, ми будемо змінюватися разом з нею", – сказала вона.

Команда фестивалю зазначає, що таке рішення є непростим для неї. Разом з тим, безпека відвідувачів та учасників завжди стоятиме на першому місці. Нагадаємо, що "Книжковий Арсенал" – подія міжнародна. Він щороку збирає понад 100 іноземних гостів, а також понад 200 видавців і культурних інституцій. Цьогоріч мав відбутися ювілейний десятий фестиваль.

Читайте також: Каннський кінофестиваль віддав свій палац під житло для бездомних