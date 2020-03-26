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Карантин Коронавірус

Книжковий Арсенал 2020 перенесли через карантин

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Книжковий Арсенал перенесли через карантин - фото 1
Книжковий Арсенал перенесли через карантин

Ювілейний десятий фестиваль "Книжковий Арсенал" вирішили перенести через коронавірус. Нагадаємо, що захід мав пройти з 20 по 24 травня, але в цілях безпеки організатори вирішили відкласти подію та назвали нові дати.

У зв'язку з карантином "Книжковий Арсенал" у 2020 році проведуть наприкінці серпня. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті фестивалю.

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"Ми готові провести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року. Проте розуміємо, що він не зможе бути таким, яким ми його спланували. Та ми віримо, що він так само потрібний нашим учасникам і нашим відвідувачам. Потрібний не в онлайні, а в реальному житті, в унікальному просторі історичної будівлі Мистецького арсеналу, в його неповторній естетичній книжковій атмосфері", – розповіла координаторка фестивалю Юлія Козловець.

Вона також додала, що команда "Книжкового Арсеналу" продовжує працювати над підготовкою фестивалю. Уточнені дати повідомлять згодом.

Книжковий Арсенал перенесли на серпень 2020 року - фото 394314
Книжковий Арсенал перенесли на серпень 2020 року

"Якщо ситуація знову зміниться, ми будемо змінюватися разом з нею", – сказала вона.

Команда фестивалю зазначає, що таке рішення є непростим для неї. Разом з тим, безпека відвідувачів та учасників завжди стоятиме на першому місці. Нагадаємо, що "Книжковий Арсенал" – подія міжнародна. Він щороку збирає понад 100 іноземних гостів, а також понад 200 видавців і культурних інституцій. Цьогоріч мав відбутися ювілейний десятий фестиваль.

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