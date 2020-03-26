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Карантин Коронавірус

Каннський кінофестиваль віддав свій палац під житло для бездомних

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Каннський кінофестиваль 2020 перенесли через коронавірус - фото 1
Каннський кінофестиваль 2020 перенесли через коронавірус

17 березня президент Франції Еммануель Макрон оголосив загальнонаціональний карантин і закликав усіх французів залишатися вдома. Це стало проблемою для 12 тисяч бездомних, які живуть в країні.

У Каннах, де в середині травня, повинен був пройти знаменитий кінофестиваль, проблему вирішили просто: Палац фестивалів віддали для того, щоб розмістити там бездомних людей, що живуть на Лазурному березі. Про це повідомляє France 24.

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"Кожну ніч у нас зупиняються від 50 до 70 осіб", – заявляє представник канської мерії Домінік Од-Лассе.

При вході до Палацу фестивалів охоронець вимірює температуру кожному бездомному. Всередині до їх розпорядження їдальня, душ і простір з телевізором і настільними іграми, а в великому холі розташовані три ряди розкладачок для сну. Також на локації стоять 4 будки на той випадок, якщо бездомні приходять з собаками.

Щодня у палаці живе 50-70 осіб - фото 394240
Щодня у палаці живе 50-70 осіб

Нагадаємо, що у 2020 році Каннський кінофестиваль повинен був пройти з 12 по 23 травня, але його вирішили перенести. Головою журі фестивалю мав стати американський режисер Спайк Лі. Серед фільмів, прем'єри яких повинні були відбутися в Каннах – "Французький диспетчер" Уеса Андерсона.

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