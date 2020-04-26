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Коронавірус Карантин

Книги, карти і бюстгальтер: як розважається на карантині Джонні Депп (відео)

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Що робить Джонні Депп на карантині - фото 1
Що робить Джонні Депп на карантині / instagram.com/johnnydepp

Знаменитий актор Джонні Депп також дотримується правил самоізоляції і знаходить способи розважатись самому та тішити інших. Щоправда, робить це дуже дивно!

56-річний голлівудський актор Джонні Депп нещодавно завів профіль в соцмережі Instagram, де за ним вже стежать понад 3,9 млн користувачів. Тож для своєї аудиторії зірка знімає креативні ролики, у яких демонструє свої таланти. Нещодавно Джонні поділився карантинним відео у стилі старих стрічок, яке викликало справжній захват у фанатів. Звісно ж, актор вміє дивувати, адже запис вийшов доволі комічним.

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"Трішки чогось. Я працюю над тим, щоб бути відповідальним карантинувальником на карантині. Дякую всім, що завітали. Побачимо, з любов'ю і повагою Джонні Депп", відзначив улюбленець публіки.

Додамо, що на відео актор демонструє свою робочу зону зі свічничком, книжками, фото і серветками. Вочевидь, тут мали бути лайфхаки, як весело провести час в самоізоляції, але найбільше припала до душі фанатам саме остання частина із бюстгальтером з серветок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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