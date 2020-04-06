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Карантин Коронавірус

Книги і новини: українці розповіли, чим займаються на карантині

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Карантин - фото 1
Карантин / ratinggroup

З початку карантину 47% українців стали рідше гуляти, а 49% – частіше стежити за новинами. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

Так, 38% опитаних відзначили, що стали частіше дивитися фільми і серіали, 35% прибирати вдома, 32% готувати їжу.

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Близько чверті відзначили, що збільшили час на заняття саморозвитком (27%), спілкування з рідними і близькими (27%), сон (26%), їжу (24%) і прослуховування музики (23%). Кожен п'ятий став частіше займатися своїм хобі (18%), читати книги (17%) або ж займатися спортом (17%).

Попри це, карантин значно вплинув на прогулянки на свіжому повітрі: майже половина (47%) відзначили, що роблять це рідше, ніж зазвичай. Також обмеження суттєво позначилися на спілкуванні з друзями: 42% заявили, що говорять з ними не так часто як до карантину. Кожен п'ятий змушений був обмежити спілкування з рідними і близькими (21%) і заняття спортом (20%).

Книги і новини: українці розповіли, чим займаються на карантині - фото 396377

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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