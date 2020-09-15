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"Книгарня Є" оскандалилась через книжки російською

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Книгарня Є відмовилась від своєї політики підтримки українських книг - фото 1
Книгарня Є відмовилась від своєї політики підтримки українських книг / VeжА

Українська мережа книгарень "Книгарня Є" повідомила про те, що припиняє підтримувати лише україномовні книжки, тож збільшить кількість книг російською. Таке рішення викликало хвилю обурення серед письменників, перекладачів та читачів.

"Книгарня Є" останні кілька років активно виступала проти продажу російських книжок в країні, однак вирішила змінити стратегію. На офіційних сторінках у соцмережах книгарні з'явилось повідомлення про тепер на полицях магазинів можна буде знайти більше книжок російською мовою.

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До такого розширення асортименту, як зазначають у "Книгарні Є", їх спонукала ситуація на ринку, оскільки "50-70% в обороті великих книготорговельних структур складає російська книга", їх дешевше видавати, продаж дає більшу маржу, а Росія завжди підтримує власних видавців.

"Нескладно передбачити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською всупереч власному бажанню", – зазначають у "Книгарні Є". Водночас книгарнях не подобається така ситуація, але вони "змушені враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи".

Також у представництві магазинів заявили, що "виправити таке становище може лише дієва державна політика, а Книгарня "Є" змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи".

Реакція мережі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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