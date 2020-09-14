Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику

Українська співачка Маша Фокіна викликала гучний скандал через зізнання, що через знайомство влаштувала свого дідуся Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи. Дізнайтесь більше про сімейство Фокіних далі.

Українська співачка і дизайнерка Маша Фокіна у новому випуску програми "Світське життя з Катериною Осадчою" розповіла, що познайомила свого дідуся Вітольда Фокіна з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Після цього 87-річний колишній прем'єр Фокін опинився у Тристоронній контактній групі у Мінську, яка займається питанням Донбасу.

І ще: Як змінити адресу голосування на місцевих виборах 2020: інструкція

"Ви знаєте я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим", – заявила Фокіна. Через це в мережі спалахнув скандал, адже навряд чи таке "знайомство" позитивно впливає на ситуацію в Україні.

Фокіна також розповіла, що знає Єрмака ще з 18 років і регулярно з ним бачиться.

"Це людина з мого дитинства, тому в нас інші стосунки. Звісно це Андрій Борисович. У дідуся завжди були амбіції – він сірий кардинал, він завжди за камерою, не любить інтерв'ю і пресу, але вони порозумілися з Андрієм Борисовичем, як вони змогли б закінчити цю війну", – додала Фокіна.

Хто така Маша Фокіна

Фокіна Марія Ігорівна – 34-річна українська співачка, модель та дизайнерка. Вона є донькою українського бізнесмена Ігоря Фокіна, а також онукою першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Дівчина навчалась у Києво-Печерському ліцеї № 171 "Лідер", а також 2 роки провела в Українській Академії зовнішньої торгівлі за спеціальністю "менеджер підприємств", але вирішила присвятити життя творчості. Тому Фокіна також вивчала режисуру та естрадний вокал у Національній Академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Вперше на сцені Маша Фокіна засвітилась у 2003 році, знявши спільний кліп на пісню "Ночью" разом з гуртом "4 Королі". А вже у 2007 випустила альбом "Гордая". Згодом вона взяла творчу перерву, знімаючись у різних проєктах та серіалах, і повернулась на сцену у 2017 з піснею "Ашанти" спільно з ISAAK. З 2020 року Фокіна займається дизайном одягу. Також відомо, що зірка мешкає на дві країни: у США та в Україні.

Хто такий Вітольд Фокін

Вітольд Фокін – перший прем'єр-міністр України, який нещодавно став першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі. Він вже встиг зробити кілька гучних заяв, з якими не погоджують ні в ОП, ні українські політики.

В інтерв'ю виданню "Страна" він заявив, що вважає себе прихильником загальної амністії, а також за те, щоб надати особливий статус Донбасу, разом з територіями підвладними Україні. Тому заява внучки Фокіна лише розігріла скандальні заяви колишнього прем'єра.

Реакція мережі на призначення Фокіна і заяву його внучки

Поки дідусь мирним процесом на Донбасі займається пропоную онучку послинею України в США. Опубліковано Катериною Рошук Неділя, 13 вересня 2020 р.

Перепрошую за черговий сюр на ніч. Пам'ятаєте про сміхуйовочку про "примхливу розкішницю" Машу Фокіну? (в коментах... Опубліковано Рагу.лі Неділя, 13 вересня 2020 р.

nothing personal - just vnuchka а допомогти проекту «Процишин офіційний» ви можете тут: картка Приватбанку: 5168... Опубліковано Процишин офіційний Неділя, 13 вересня 2020 р.

Читайте також: Слуга народу у Раді похвалилася сумочкою за 20 мінімальних зарплат