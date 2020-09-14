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Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
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Українська співачка Маша Фокіна викликала гучний скандал через зізнання, що через знайомство влаштувала свого дідуся Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи. Дізнайтесь більше про сімейство Фокіних далі.
Українська співачка і дизайнерка Маша Фокіна у новому випуску програми "Світське життя з Катериною Осадчою" розповіла, що познайомила свого дідуся Вітольда Фокіна з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Після цього 87-річний колишній прем'єр Фокін опинився у Тристоронній контактній групі у Мінську, яка займається питанням Донбасу.
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"Ви знаєте я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим", – заявила Фокіна. Через це в мережі спалахнув скандал, адже навряд чи таке "знайомство" позитивно впливає на ситуацію в Україні.
Фокіна також розповіла, що знає Єрмака ще з 18 років і регулярно з ним бачиться.
"Це людина з мого дитинства, тому в нас інші стосунки. Звісно це Андрій Борисович. У дідуся завжди були амбіції – він сірий кардинал, він завжди за камерою, не любить інтерв'ю і пресу, але вони порозумілися з Андрієм Борисовичем, як вони змогли б закінчити цю війну", – додала Фокіна.
Хто така Маша Фокіна
Фокіна Марія Ігорівна – 34-річна українська співачка, модель та дизайнерка. Вона є донькою українського бізнесмена Ігоря Фокіна, а також онукою першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.
Дівчина навчалась у Києво-Печерському ліцеї № 171 "Лідер", а також 2 роки провела в Українській Академії зовнішньої торгівлі за спеціальністю "менеджер підприємств", але вирішила присвятити життя творчості. Тому Фокіна також вивчала режисуру та естрадний вокал у Національній Академії керівних кадрів культури та мистецтв.
Вперше на сцені Маша Фокіна засвітилась у 2003 році, знявши спільний кліп на пісню "Ночью" разом з гуртом "4 Королі". А вже у 2007 випустила альбом "Гордая". Згодом вона взяла творчу перерву, знімаючись у різних проєктах та серіалах, і повернулась на сцену у 2017 з піснею "Ашанти" спільно з ISAAK. З 2020 року Фокіна займається дизайном одягу. Також відомо, що зірка мешкає на дві країни: у США та в Україні.
Хто такий Вітольд Фокін
Вітольд Фокін – перший прем'єр-міністр України, який нещодавно став першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі. Він вже встиг зробити кілька гучних заяв, з якими не погоджують ні в ОП, ні українські політики.
В інтерв'ю виданню "Страна" він заявив, що вважає себе прихильником загальної амністії, а також за те, щоб надати особливий статус Донбасу, разом з територіями підвладними Україні. Тому заява внучки Фокіна лише розігріла скандальні заяви колишнього прем'єра.
Реакція мережі на призначення Фокіна і заяву його внучки
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