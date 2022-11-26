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Книга року BBC 2022 року: короткий список номінантів на премію
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Літературна премія "Книга року BBC" оприлюднила цьогорічні короткі списки номінантів. Відомо, що у 2022 році до довгого переліку ввійшли 14 художніх видань, 13 дитячих книжок і 11 робіт у жанрі "Есеїстика". Читайте далі та дізнайтеся, хто з авторів увійшов до короткого списку!
Журі літературної премії "Книга року BBC", до якого цьогоріч увійшли літературознавиця Віра Агеєва, письменниця Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, телеведучий Вадим Карп'як і головна редакторка "BBC News Україна" Марта Шокало, представили короткі списки фіналістів у 2022 році у трьох категоріях: "Книга року BBC", "Дитяча книга року BBC" та "Книга року ВВС-Есеїстика-2022".
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Відомо, що фінал конкурсу буде в грудні 2022 року, де ми й дізнаємося імена переможців у кожній з трьох номінацій. Вони отримають грошову премію 1 000 фунтів стерлінгів в гривневому еквіваленті.
КНИГА РОКУ BBC:
- "Тільки нікому про це не кажи" Ірена Карпа
- "Ферія. 13 андалуських днів і ночей" Сергій Карюк
- "Гіркі апельсини" Марина Манченко
- "Вілла Анемона" Галина Петросаняк
- "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрій Сем'янків
ДИТЯЧА КНИГА РОКУ BBC:
- "Примари Чорної діброви" Андрій Бачинський
- "Мої вимушені канікули" Катерина Єгорушкіна
- "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні" Інна Ковалишена
- "Сукня для Марусі" Грася Олійко
- "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом" Уляна Чуба
КНИГА РОКУ BBC – ЕСЕЇСТИКА:
- "Подолати минуле: Глобальна історія України" Ярослав Грицак
- "Дикий Захід Східної Європи" Павло Казарін
- "Щось зі мною не так" Андрій Любка
- "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва XX століття" Ірина Магдиш
- "Наші. Інженерна історія України" Олена Шульга
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