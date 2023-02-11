"Книга-Мандрівка" створила мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Залужного

Команда проєкту "Книги-мандрівки" створила перший мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Серія про Головнокомандувача з'явилася на сторінці "Книга мандрівка. Україна" на Youtube. Загалом, це вже 8 випуск.

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Серію про Валерія Залужного озвучила актриса театру та кіно, продюсерка і громадська діячка – Ірма Вітовська-Ванца, у ролі України – народний артист, актор театру та кіно Остап Ступка.

"За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!" – сказав Валерій Залужний 24 лютого, коли російські танки з усіх боків посунули на українські землі.

Образ Залужного надихає, тому в новому епізоді "Книги-мандрівки. Нескорені" показали, як Валерій Залужний став тим, ким він є тепер – залізним генералом української армії та любителем котиків.

Шостий сезон "Книги-мандрівки" присвячений Нескореним – людям, подіям, втратам та здобуткам, завдяки яким ми зберегли державність.

Чому Україна не здалася такій могутній росії? Чому українці та росіяни не один народ? Чому українці нескорені? Кожен епізод просто та зрозуміло відповість на всі складні запитання", – йдеться в описі під мультиком.

Дивитися мультфільм про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного:

"Книга-мандрівка. Нескорені" – вебсеріал про українців сьогодення, де автори у 20 епізодах покажуть історію, що відбувається на наших очах.

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