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Кмітливий голуб розвеселив мережу: відеофакт

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Кмітливий голуб підкорює Reddit - фото 1
Кмітливий голуб підкорює Reddit

Користувачі не можуть втримати усмішку та здивування від розумного голуба, який хотів попити води.

На платформі Reddit користувач з ніком mistakes_maker поділився відео з кмітливим голубом, яке стрімко піднялось у тренди. Всього за 4 години допис побачили понад 31 тис. користувачів, а ще більш як 600 залишили коментарі. А все тому, що розумна пташка вирішила посидіти на фонтанчику з водою та почекати, коли до нього підійде людина та запустить воду. Здається, людство недооцінює цих істот.

І ще: Так виглядають комахи під мікроскопом: смішні кадри

Pigeon Standing On Water Fountain Waiting For Human to Help from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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