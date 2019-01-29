Кмітливий голуб розвеселив мережу: відеофакт

Користувачі не можуть втримати усмішку та здивування від розумного голуба, який хотів попити води.

На платформі Reddit користувач з ніком mistakes_maker поділився відео з кмітливим голубом, яке стрімко піднялось у тренди. Всього за 4 години допис побачили понад 31 тис. користувачів, а ще більш як 600 залишили коментарі. А все тому, що розумна пташка вирішила посидіти на фонтанчику з водою та почекати, коли до нього підійде людина та запустить воду. Здається, людство недооцінює цих істот.

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