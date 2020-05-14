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Кмітлива черепаха навчилась відчиняти двері в дім (відео)
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Домашні улюбленці часто потрапляють у тренди мережі, однак найчастіше це бувають коти і собаки. Цього ж разу зіркою інтернету впевнено стала черепаха. Не дарма їй вважають дуже розумними!
На платформі Reddit користувач з ніком Lesluse поділився відео зі своїми нетиповим домашнім улюбленцем, яке за лічені години зібрало понад 47 тисяч переглядів та майже 900 коментарів. Родзинкою ролика стала черепаха, яка впевнено відчиняє двері та заходить додому після прогулянки на вулиці.
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"Нарешті я з'ясував, як моя черепаха сама потрапляє в будинок", – відзначив здивований автор. Коментатори ж розповіли, що деякі черепахи справді дивують своїми уміннями, приміром, гратися з футбольним м'ячем, стрімко покидати кімнату, переповнену людьми, а також відгукуватись на голос господаря. Здається, такі домашні улюбленці справді можуть перемогти котів у несподіваній харизматичності.
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