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Хитрий пес знайшов спосіб їсти котячу їжу (кумедне відео)

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Собака-злодій розсмішив мережу - фото 1
Собака-злодій розсмішив мережу

Власників котів та собак добре знають, що навіть дружні стосунки між улюбленцями не заважають тваринкам постійно боротися за їжу. І цей підступний пес таки зумів дістати котячий корм, але попався на гарячому.

На платформі Reddit користувач з ніком ism-for-the-itis поділився епічним відео з домашнім улюбленцем, яке за короткий час піднялось у тренди. Всього за 7 годин допис оцінили понад 29 тисяч осіб, а ще більше як 200 залишили коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити, як собака у спальні ледве дістався до комода, де лежить миска з кормом для кота. Вочевидь, господар не очікував, що пес таки зуміє туди дістатись. Звісно ж, пухнастого злодія упіймали на гарячому, але він намагався максимально удати, що нічого не робив.

"О привіт, ні, я зовсім не їв щойно котячу їжу", відзначив автор у коментарі, озвучуючи реакцію собаки на раптову появу власника.

“Oh heyyy, yea, no, I totally wasn’t just eating the cat food” from r/AnimalsBeingDerps

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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