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Ключовий футболіст Славії не зіграє проти Динамо

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Пітер Олаїнка в липні 2018 року підписав зі "Славією" контракт - фото 1
Пітер Олаїнка в липні 2018 року підписав зі "Славією" контракт / naijafootballplus

Форвард Славії Пітер Олаїнка отримав пошкодження напередодні матчу проти Динамо.

22-річний нігерійський форвард отримав м'язову травму в матчі чемпіонату Чехії проти "Млади Болеслав". Про це розповів головний тренер "Славії" Індржих Трпишовскі.

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"Олаїнка? Він не полетів з нами, адже отримав пошкодження в першому таймі матчу з "Младою". На вихідних при огляді було виявлено пошкодження м'яза. Важко сказати, як довго не буде Пітера", – цитує Трпишовскі офіційний сайт "Славії".

Пітер Олаїнка в липні 2018 року підписав зі "Славією" контракт на чотири роки. Попередній клуб нігерійця бельгійський Гент отримав за гравця 3,2 мільйона євро.

Матч Динамо – Славія відбудеться сьогодні, 14 серпня. Початок о 19:30.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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